Тинькофф Банк подал заявку на регистрацию дополнительного логотипа

Тинькофф Банк подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию еще одной разновидности своего логотипа. Согласно документу, размещенному на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС), заявка на регистрацию была подана банком 10 февраля. Внимание на заявку обратил телеграм-канал MarketOverview.

Новый логотип выполнен в той же цветовой гамме, что и ныне используемые банком (желтый, черный и белый цвета), и отличается меньшей проработкой деталей. В частности, с размещенного в центре логотипа геральдического щита полностью исчезло изображение единорога и выходящей из облака руки с мечом (обе фигуры можно увидеть на гербе дворянского рода Тиньковых).

Представитель Тинькофф Банка пояснил РБК, что подача заявки не означает отказа финансовой организации от использования существующих версий логотипа — с полноценным гербом и с упрощенным гербом.

«Это просто третий вариант герба для маленьких размеров», — сказал представитель банка, пояснив, что на мелких изображениях детали герба замыливались, так что их было не разглядеть. «Поэтому мы сделали герб с еще меньшей детализацией, чтобы он считывался на маленьких размерах», — добавил представитель банка.

В апреле 2022 года Тинькофф Банк сообщал о намерении провести ребрендинг, однако этого до сих пор не произошло. Осенью 2022 года основатель и бывший владелец банка Олег Тиньков заявлял, что намерен отозвать бренд у банка и предлагал переименовать организацию. После этого глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк заявил, что бренд принадлежит банку, который заплатил за него Тинькову «достаточно большую сумму». «Мы имеем все права на использование этого бренда», — сказал Близнюк, указав на отсутствие необходимости в ребрендинге.





