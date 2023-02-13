В РСТ исключили массовость мошенничества со слотами в визовых центрах

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Самостоятельные туристы могут стать жертвами мошенников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места, заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

Об этой разновидности мошенничества участники туристического рынка ранее рассказали газете «Коммерсантъ». По данным издания, цена услуги начинается от 4 тыс. руб. Мошенники резервируют все свободные слоты на сайте центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, поэтому записаться самостоятельно становится проблематично. Проблема особенно актуальна при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве, сложности возникают и при оформлении визы в Италию и Испанию.

«Для организованных туристов, конечно, нет [проблем], для самостоятельных туристов — безусловно, есть. Как только где-то появляется узкое горлышко, сразу же находятся люди, которые пытаются до вас довести мысль, что есть обходные пути», — сказал Осауленко.

По его словам, на 100 человек, которые «однозначно воспримут подобное предложение как мошенничество», найдется один, который согласится. «Нельзя говорить о массовости, безусловно, это частный случай, потому что каждое такое действие ограничено во времени. То есть появилось что-то, отработало и ушло», — считает специалист.

РБК обратился за комментарием в АТОР.

После начала военного конфликта на Украине россиянам стало сложнее получить визы в европейские страны. Несколько государств (например, Чехия, Финляндия, Эстония) приостановили выдачу шенгенских виз гражданам России. Совет Евросоюза утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.