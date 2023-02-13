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У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8

РАН: землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов
Фото: Александр Лискин / Global Look Press
Фото: Александр Лискин / Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов, сообщили «РИА Новости» в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

Толчки зафиксировали в 16:56 (8:56 мск). «Эпицентр располагался в 59 км южнее необитаемого курильского острова Симушир», — рассказала агентству начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, подземные толчки не ощущались на острове Итуруп. Очаг землетрясения находился на глубине 101 км.

5 февраля у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 139 км от города Курильска, находящегося на острове Итуруп.

В начале января в районе Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

Теги
Курильские острова землетрясение Сахалин
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