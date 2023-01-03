Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе Курильских островов

В РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 в районе Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло утром 3 января в районе Курильских островов, передает «РИА Новости» со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в этом районе около 05:22 3 января по местному времени (21.22 2 января мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 128 км к юго-западу от острова Симушир. Очаг землетрясения располагался на глубине 71 км», сообщила агентству начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Жители соседних населенных пунктов не сообщали ученым, что ощутили толчки, уточнила она.

Специалисты местного управления МЧС сообщили о магнитуде 5,7. Очаг, по информации ведомства, залегал на глубине 90 км.

«Землетрясение на территории Сахалинской области не ощущалось. Жертв, разрушений нет. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.

Причиной землетрясения МЧС назвало активность вулканов Эбеко и Алаид в Сахалинской области. Спасатели предупредили жителей о возможных осадках в виде пепла и допустили, что в регионе может ощущаться запах вулканических газов. Угроза цунами не объявлялась.

В ночь на 25 декабря землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке. После этого МЧС предупреждало о шторме с волнами высотой до 8–9 м.