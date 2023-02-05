У берегов Камчатки, Курил и Японии зафиксировали землетрясение

У берегов Камчатки, Курил и Японии произошло землетрясение

Недалеко от японских островов Идзу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки зафиксировали около 03:15 мск. Эпицентр землетрясения находился в 292 км к югу-востоку от города Татеяма. Очаг залегал на глубине 60 км.

Примерно через 40 минут землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Курильских островов. Эпицентр находился в 139 км от города Курильск, находящегося на острове Итуруп.

Около 04:30 мск землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали недалеко от Камчатки. Эпицентр находился в 32 км к югу от города Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 60 км.

Информация о пострадавших или разрушениях на Курилах, Камчатке и в Японии не поступала.