Умер сотрудничавший с Gorillaz рэпер Trugoy the Dove

Trugoy the Dove (Фото: Scott Gries / Getty Images)

Дэвид Джуд Жоликер, известный под сценическим псевдонимом Trugoy the Dove как один из участников рэп-группы De La Soul, умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь группы Тони Фергюсон, передает The New York Times.

О причинах смерти музыканта Фергюсон не рассказал, однако, как отмечает газета, в последние годы Жоликер говорил о борьбе с застойной сердечной недостаточностью.

Жоликер, Келвин Мерсер (Posdnuos) и Винсент Мейсон-младший (Maseo) создали De La Soul в 1988 году. Они выпустили свой дебютный альбом 3 Feet High and Rising в 1989-м, в него вошла композиция Me Myself and I которая 17 недель провела в топ-100 хитов по версии Billboard. Трек The Magic Number из этого альбома стал финальной композицией в вышедшем в 2021 году фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

De La Soul в 2006 году получила премию «Грэмми» за лучшее поп-сотрудничество с группой Gorillaz в песне Fell Good Inc. Группа сотрудничала со многими известными артистами: в частности в производстве ее последнего выпущенного альбома And the Anonymous Nobody... (2016) участвовали рэперы Snoop Dogg и 2 Chainz, а также музыканты Дэвид Берн и один из создателей Gorillaz Дэймон Албарн.

