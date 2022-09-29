Автор песни Gangsta’s Paradise рэпер Кулио умер в возрасте 59 лет

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Рэпер Кулио (настоящее имя — Артис Леон Айви младший), исполнивший вместе с рэпером L. V. (настоящее имя — Ларри Сандерс) песню Gangsta’s Paradise, умер в среду в возрасте 59 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера исполнителя.

По его данным, предположительной причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Кулио наиболее известен как исполнитель и автор песни Gangsta’s Paradise, ставшей саундтреком к фильму «Опасные умы» (Dangerous Minds, 1995). Заглавный трек из одноименного альбома стал самым продаваемым синглом года в США и был удостоен «Грэмми» за лучшее сольное исполнение рэпа. Также песня «Gangsta’s Paradise» была использована в трейлере игры Need for Speed (2015) и в трейлере фильма «Соник в кино».

Кроме этого, Кулио исполнил роль заключенного Данте Джексона в фильме «Сорвиголова» (2003 год), а также озвучивал Кванза-бота в мультсериале «Футурама».