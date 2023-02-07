В Химках ученица 5-го класса тяжело ранила ножом одноклассницу

Ссора двух школьниц в Химках закончилась ножевыми ранениями и больницей

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ссора двух школьниц в подмосковных Химках закончилась ножевыми ранениями, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой ножевые ранения. В результате инцидента несовершеннолетняя 2012 года рождения была госпитализирована», — говорится в сообщении ведомства. Полицейские проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В Минздраве Московской области РБК уточнили, что пострадавшая девочка находится в крайне тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Главное следственное управление СК по Подмосковью квалифицировало происшествие как покушение на убийство.

В следственный отдел по г. Химки ГСУ СК России по Московской области поступила информация о госпитализации 11-летней ученицы одного из городских лицеев с колото-резаными ранениями. По факту покушения на убийство малолетней возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). <...> Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы (ст. 293 УК РФ)», — сообщили РБК в СК.

По предварительным данным следствия, конфликт произошел на перемене в туалете школы. В нем участвовали две ученицы пятого класса. «В результате одна девочка нанесла колото-резаные ранения другой принесенным из дома ножом», — уточнили в СК.

РБК обратился за комментарием к уполномоченному по правам ребенка в Московской области.

Ранее телеграм-канал «Подмосква» сообщил, что в лицее № 10 в Химках произошла поножовщина между ученицами пятого класса. По информации канала, одна из них нанесла несколько ударов кухонным ножом своей сверстнице в туалете, после чего «зашла в класс в крови» и сказала, что убила ее.