Раненная ножом в лицее в Химках пятиклассница пришла в сознание
Получившая множественные ножевые ранения при нападении одноклассницы в химкинской школе 11-летняя Соня пришла в себя. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в VK.
По его словам, школьница получила много ранений и потеряла много крови, но внутренние органы не были задеты. «Сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ», — добавил Воробьев. Он выразил уверенность, что девочка поправится.
Драка в школе в Химках произошла накануне: Соня поссорилась с одноклассницей, и та нанесла ей несколько ножевых ранений. Пострадавшую девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
Телеграм-канал Mash сообщил, что на лице пострадавшей пятиклассницы 26 ножевых порезов, на теле — около 20 глубоких ран. «Известия» пишут, что всего она получила около 100 ножевых ранений.
По данным источника издания, причиной конфликта могли стать ревность из-за мальчика или зависть к популярности в соцсетях.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетней) и ст. 239 УК (халатность должностных лиц школы).