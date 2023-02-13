«РИА Новости» узнало об обсуждении Думой «обезличенных» пачек сигарет

Депутаты Госдумы, которые прорабатывают возможный запрет вейпов в России, обсуждают внедрение в оборот «обезличенных» пачек сигарет, не привлекающих внимание к бренду. Об этом «РИА Новости» сообщил источник, знакомый с ходом дискуссий.

Такие пачки будут стандартизированы и оформлены таким образом, чтобы не акцентировать внимание покупателя на бренде сигарет, сказал собеседник агентства. Он добавил, что подобная практика используется в некоторых странах мира.

Ввести обезличенные упаковки сигарет еще в 2016 году предлагал Минздрав. Ведомство собиралось внести это положение в концепцию борьбы с курением на 2016–2020 годы, писала газета «Ведомости» со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Вероники Скворцовой. На пачках, как поясняло издание, не должно было быть ни логотипов, ни других изображений, ни даже названия производителя. На них планировали оставить только названия марок, написанные единым шрифтом.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный в 2017 году, показал, что россияне сочли «обезличенные» пачки сигарет наименее эффективным методом борьбы с курением. Действенным его посчитали только 2% опрошенных, показало исследование.

Стандарты для упаковок сигарет в России меняли неоднократно. В 2011 году, власти решили разместить на них фотографии, иллюстрирующие вред от курения. В ноябре 2017 года в силу вступил регламент, обязывающий размещать такие картинки с обеих сторон упаковки как минимум на 50% площади. Также на них запретили писать слова «легкие» и «с низким содержанием смол».