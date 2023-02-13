Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании

Синоптик Гидрометцентра Вильфанд: к концу недели в Москве похолодает до минус 13 градусов

К концу недели в Москве ожидается резкое похолодание до минус 13 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во второй половине недели температура понизится, начиная с четверга ночью будут такие температуры — от минус 6 до минус 11 градусов, а с пятницы по воскресенье прогнозируется от 8 до 13 мороза, а днем — минус 2 — минус 7», — сказал синоптик.

Таким образом, температура будет примерно на 2 градуса ниже климатической нормы, уточнил синоптик.

О похолодании на текущей неделе ранее предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Температура уже начала снижаться: небольшое похолодание синоптик прогнозировал в городе днем 12 февраля. В ночь на 13 февраля столбик термометра опустится еще ниже — до минус 5 — минус 10 градусов, отмечал специалист. Затем, по его словам, последует потепление, после которого в Москве начнет холодать.