Синоптики предупредили москвичей о наступлении февральских морозов

Специалист центра погоды «Фобос» предупредила о морозах в Москве в середине февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

С 4-5 февраля в Москве начнется интенсивное понижение температуры, рассказала РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская. К выходным в столице также ожидается снег.

«Мы попадем под влияние антициклона. Морозы будут практически соответствовать февральской норме», — отметила Котилевская.

По словам синоптика, температура ночью будет достигать минус 15-17 градусов, днем — до минус 7 градусов. Влияние антициклона сохранится до середины месяца, добавила она.

В ближайшие дни в Москве температура воздуха будет держаться около нуля градусов в дневные часы, ночью — до минус 1-2 градусов.

«Будет идти слабый снег, выпадет меньше 1 мм», — добавила Котилевская.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «РИА Новости», что в середине февраля из-за малого количества облаков днем москвичи смогут увидеть «долгожданные лучи солнца».