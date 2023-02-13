The Economic Times узнала о поставке Киеву 10 тыс. снарядов из Пакистана

Пакистан направил на Украину более 10 тыс. 122-миллиметровых снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает The Economic Times со ссылкой на источники.

Ракеты были отгружены в феврале через порт Карачи, они поступят на Украину через порт Эмден, который расположен в северо-западной части Германии.

Пакистан не впервые отправляет снаряды на Украину, пишет газета. Ранее ее источники говорили, что в январе страна передала Киеву еще одну партию из 50 тыс. артиллерийских боеприпасов. В основном они поставляются Украине через третьи страны, утверждает издание. По ее данным, поставки ведутся через польский порт Гданьск.

Чтобы переправлять оружие на Украину, пакистанский поставщик вооружений DMI Associates договаривается с компаниями из Восточной Европы, утверждает газета.

DMI Associates основана в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Исламабаде. Она позиционирует себя как консалтинговая фирма, работающая в оборонном, энергетическом и других секторах. Компания предоставляет услуги как государственным, так и частным организациям.

Россия осуждает поставки оружия на Украину третьими государствами. Они не способны изменить «ход событий» в рамках спецоперации и ведут к эскалации конфликта, говорилпресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.