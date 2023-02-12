The Globe and Mail узнала детали о сбитом в небе над Канадой объекте

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Минск обвинил Запад в срыве перемирия России и Украины весной 2022 года Политика, 00:28
The Economic Times узнала о поставке Киеву 10 тыс. снарядов из Пакистана Политика, 00:03
Страны ЕАЭС увидели дискриминацию в планах России по онлайн-продаже вина Бизнес, 00:00
Справедлива ли победа Махачева над лучшим бойцом UFC. Реакция звезд ММА Спорт, 00:00
США сбили летающий объект над озером Гурон Политика, 12 фев, 23:59
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 12 фев, 23:59
Берлускони призвал США предложить Киеву «план Маршалла» на $6-9 трлн Политика, 12 фев, 23:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
The Globe and Mail узнала детали о сбитом в небе над Канадой объекте Политика, 12 фев, 23:13
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 12 фев, 23:06
США закрыли участок неба над озером Мичиган из-за деятельности Пентагона Политика, 12 фев, 23:01
Метрополитен-музей назвал Айвазовского и Репина украинскими художниками Общество, 12 фев, 22:40
Умер режиссер Вадим Абдрашитов Общество, 12 фев, 22:38
Медведчук рассказал о просьбе Порошенко к Путину «забрать Донбасс» Политика, 12 фев, 21:43
Кадыров заявил о готовности пойти «хоть на Америку» Политика, 12 фев, 21:42
Политика ,  
0 

The Globe and Mail узнала детали о сбитом в небе над Канадой объекте

The Globe and Mail: власти Канады считают сбитый объект китайским или российским шаром

Канадские власти считают, что неопознанный летающий объект, сбитый в воздушном пространстве страны - это разведывательный воздушный шар китайского или российского происхождения. Об этом изданию The Globe and Mail сообщил неназванный правительственный чиновник.

Командование воздушно-космической обороны США и Канады (North American Aerospace Defense Command, NORAD) обнаружило неопознанный летающий объект в небе над Северной Канадой в ночь на 12 февраля. Аэростат сбили по приказу премьера страны Джастина Трюдо.

Премьер сообщил на брифинге, что власти пока ищут объект. Что он из себя представляет, специалисты пока не установили, сказал Трюдо. Он добавил, что не стал бы строить догадок по этому поводу.

Телеканал Global News со ссылкой на три источника в военных структурах передавал, что NORAD может отслеживать два объекта, которые, скорее всего, являются китайскими воздушными шарами.

После того, как в воздушном пространстве Канады сбили неопознанный объект, США еще раз закрывали воздушное пространство страны. Объект сбивали в ночь на 12 февраля, вечером того же дня Федеральное авиационное управление США (ФАУ) закрыло часть воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин, который находится у границы с Канадой. Причину закрытия в ведомстве не назвали, но пояснили, что это необходимо для обеспечения деятельности Пентагона.

Теги
Канада Китай Джастин Трюдо воздушный шар разведка
Материалы по теме
Власти США закрыли участок неба над Монтаной из-за деятельности Пентагона
Политика
США закрыли участок неба над озером Мичиган из-за деятельности Пентагона
Политика
Военные сбили неопознанный объект над Канадой по приказу Трюдо
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter