The Globe and Mail узнала детали о сбитом в небе над Канадой объекте

Канадские власти считают, что неопознанный летающий объект, сбитый в воздушном пространстве страны - это разведывательный воздушный шар китайского или российского происхождения. Об этом изданию The Globe and Mail сообщил неназванный правительственный чиновник.

Командование воздушно-космической обороны США и Канады (North American Aerospace Defense Command, NORAD) обнаружило неопознанный летающий объект в небе над Северной Канадой в ночь на 12 февраля. Аэростат сбили по приказу премьера страны Джастина Трюдо.

Премьер сообщил на брифинге, что власти пока ищут объект. Что он из себя представляет, специалисты пока не установили, сказал Трюдо. Он добавил, что не стал бы строить догадок по этому поводу.

Телеканал Global News со ссылкой на три источника в военных структурах передавал, что NORAD может отслеживать два объекта, которые, скорее всего, являются китайскими воздушными шарами.

После того, как в воздушном пространстве Канады сбили неопознанный объект, США еще раз закрывали воздушное пространство страны. Объект сбивали в ночь на 12 февраля, вечером того же дня Федеральное авиационное управление США (ФАУ) закрыло часть воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин, который находится у границы с Канадой. Причину закрытия в ведомстве не назвали, но пояснили, что это необходимо для обеспечения деятельности Пентагона.