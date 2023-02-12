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Власти США закрыли участок неба над Монтаной из-за деятельности Пентагона

Авиационное управление США закрыло участок неба над Монтаной из-за действий Пентагона

Федеральное авиационное управление США закрыло участок воздушного пространства в штате Монтана после того, как оно было ненадолго закрыто из-за неназванной деятельности министерства обороны. Об этом сообщает Reuters.

Полеты временно запрещены в районе примерно 50 на 50 морских миль (92,6 на 92,6 км) вокруг города Гавр неподалеку от границы с Канадой. В авиационном управлении назвали эту зону «воздушным пространством национальной обороны».

Ведомство отказалось уточнить, было ли решение закрыть небо связано с неопознанным объектом в небе над Канадой. Ранее оно приняло аналогичные меры, когда в воздушном пространстве Монтаны появился китайский воздушный шар, который в Вашингтоне считают разведывательным. Он пересек Монтану, добрался до Южной Каролины и был там сбит военными США.

Позже авиационное управление сообщило об открытом участке неба над штатом.

Ранее командование воздушно-космической обороны США и Канады сообщило о неопознанном летающем объекте в небе над Северной Канадой. Премьер-министр страны Джастин Трюдо приказал его сбить. Он добавил, что вооруженные силы извлекут и изучат обломки объекта.

Как сообщали телеканалу Global News источники в военных структурах, вероятнее всего, объект — еще один китайский воздушный шар, подобный тому, который в начале февраля залетел в Монтану.

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