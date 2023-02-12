США закрыли участок неба над озером Мичиган из-за деятельности Пентагона

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) 12 февраля закрывало часть воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин, передает ABC со ссылкой на уведомление ведомства.

Ведомство назвало этот участок «воздушным пространством, связанным с национальной обороной» (National Defense Airspace) и пояснило, что его необходимо закрыть для деятельности Пентагона.

Участок был закрыт в течение часа — полеты в воздушном пространстве были запрещены примерно в 12:00 по местному времени (20:00 мск). Около 13:00 (21:00 мск) Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) объявило в Twitter, что воздушное пространство открыто.

США закрывают часть воздушного пространства страны второй раз за сутки. В ночь на 12 февраля ФАУ объявило о закрытии такого участка над штатом Монтана — также из-за деятельности Пентагона. Полеты запретили в районе примерно 50 на 50 морских миль (92,6 на 92,6 км) в окрестностях города Гавр близ канадской границы.

Незадолго до этого командование воздушно-космической обороны США и Канады сообщило, что в небе над северной частью Канады обнаружили неопознанный летающий объект. По приказу премьера страны Джастина Трюдо его сбили.

Источники телеканала Global News в военных структурах утверждали, что речь идет об очередном китайском воздушном шаре (ранее такой уже залетал в Монтану). В ФАУ не уточняли, связано ли закрытие воздушного пространства над штатом и озером Мичиган с этим шаром.

Штат Висконсин находится на севере США неподалеку от границы с Канадой.