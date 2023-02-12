«Роскосмос» показал фото турецкого аэропорта после землетрясения

Российская госкорпорация «Роскосмос» поделилась спутниковым снимком турецкого аэропорта Хатай после землетрясения. На фото показана зона подтопления в этом районе, для сравнения приведен снимок конца декабря 2021 года. Аэропорт расположен в одноименной провинции на юге Турции, у северо-западной границы Сирии.

Фото: «Роскосмос»

Международный аэропорт возобновляет работу после землетрясения, сообщил также министр транспорта и инфраструктуры страны Адиль Караисмаилоглу.

«Мы быстро устранили все повреждения на взлетно-посадочной полосе аэропорта Хатай. Начались контрольные полеты», — написал он в Twitter.

Министр прикрепил к публикации фотографии повреждений взлетной полосы и ее состояние после ремонта.

Ранее «Роскосмос» публиковал фотографии тектонического разлома, появившегося в результате землетрясений.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые затронули юго-восток Турции и северо-запад Сирии, произошли 6 февраля. За ними последовала серия менее мощных подземных толчков. Тогда аэропорт Хатай в городе Антакья прекратил обслуживать рейсы.

Бедствие привело к масштабным разрушениям зданий и многочисленным жертвам. Так, в Турции погибли свыше 24 тыс. человек, около 80 тыс. — пострадали. Жертвами землетрясения в Сирии стали более 1 тыс. человек, пострадали более 2 тыс.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек в обеих странах. Турецкие власти исследуют обрушившиеся здания, в конструкциях некоторых уже нашли дефекты, ведется расследование, начались поиск и аресты подозреваемых.