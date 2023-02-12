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В бундестаге раскритиковали мирную инициативу по Украине

Зампред бундестага Геринг-Эккардт выступила против прекращения военной помощи Украине
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Заместитель председателя бундестага Германии Катрин Геринг-Эккардт осудила инициативу представителя «Левой партии» Сахры Вагенкнехт и активистки в борьбе за права женщин Алисы Шварцер, которые предложили «Манифест мира», среди пунктов которого прекращение поставок военной техники Украине.

«Призыв к мирным переговорам с немедленным прекращением всякой военной поддержки Украины не только наивен, но и нечестен», — заявила Геринг-Эккардт в интервью медиагруппе Funke (цитата по ZDF).

По ее мнению, это не приведет к прекращению боевых действий. Политик подчеркнула, что Украина в конфликте «защищает не только свою страну, но и <...> европейскую безопасность».

Инициатива Шварцер и Вегенкнехт опубликована на платформе онлайн-петиций Change.org. В манифесте они призывают канцлера Германии Олафа Шольца прекратить поставки оружия Украине. «Он должен возглавить сильный альянс, выступающий за прекращение огня и мирные переговоры как на немецком, так и на европейском уровне», — говорится в петиции. Ее подписали более 255 тыс. человек на момент публикации материала.

В конце января Германия и США согласились поставлять Украине танки Leopard и Abrams. После этого украинские власти возобновили усилия по получению других видов тяжелого вооружения, от передачи которого США и их союзники пока воздерживаются. В частности, Киев просит предоставить истребители.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал получение самолетов и дальнобойных ракет мечтой и задачей для страны. В Киеве говорили, что хотели бы получить американские F-16; некоторые страны, располагающие этими самолетами, допустили их передачу, Вашингтон отказался это сделать.

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Российские власти критикуют поставки оружия Украине и считают, что это лишь затягивает конфликт.

Теги
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