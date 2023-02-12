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В Японии сообщили о вхождении в свои территориальные воды судна Китая

Минобороны Японии: судно ВМС Китая вошло в территориальные воды Японии
Фото: Артем Иванов / ТАСС
Фото: Артем Иванов / ТАСС

Исследовательское судно Военно-морских сил Китая вошло в территориальные воды Японии и пробыло там около двух часов, сообщает пресс-служба японского Минобороны.

Речь идет о корабле класса Shupang, который японские военные заметили около 00:50 (6:50 мск), а в 2:30 он вошел в территориальные воды Японии к юго-западу от острова Якусима (входит в префектуру Кагосима).

«Позднее, примерно в 4:10 утра того же дня, мы подтвердили, что исследовательское судно вышло из территориальных вод Японии к северо-востоку от Кутиносимы (префектура Кагосима) и направилось на запад», — сообщили в Минобороны.

Позже японские власти по дипломатическим каналам выразили Пекину обеспокоенность из-за действий его корабля, передает Kyodo.

В ноябре 2022 года разведывательный корабль ВМС Китая прошел через территориальные воды Японии. Как сообщили в японском Минобороны, китайский корабль в течение трех часов курсировал возле острова Кутиноэрабу, который относится к префектуре Кагосима. Затем он покинул японские территориальные воды в районе острова Якусима, после чего направился на юго-восток.

Теги
Япония Китай судно ВМС Китая Минобороны Японии
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