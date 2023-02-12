ДТП с участием Tesla произошло на Волгоградском проспекте в Москве, есть пострадавшие

В Москве на Волгоградском проспекте Tesla врезалась в столб после ДТП

Фото: АГН «Москва»

В Москве на Волгоградском проспекте в районе дома 181, корп. 1, столкнулись два автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация в дополнении», — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, одним из участников аварии стал автомобиль Tesla. Водитель столкнулся с другой машиной, не справился с управлением и влетел в столб. Пострадали несколько человек, погибших нет. Информацию подтверждает телеграм-канал «112» — там добавили, что в автомобиле Tesla кроме водителя были дети.

Дептранс Москвы предупредил о затрудненном движении в районе ДТП и рекомендовал другим водителям объезжать данный участок.

1 февраля грузовик-цистерна опрокинулся на проезжую часть, снес легковой автомобиль и залил дорогу на внутренней стороне 51-го км МКАД. Машины получили механические повреждения, пострадавших нет.