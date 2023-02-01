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На МКАД опрокинулся грузовик с цистерной и залил проезжую часть

ГУ МВД по Москве: грузовик с цистерной на 51-м км МКАД опрокинулся и залил проезжую часть

На МКАД опрокинулся грузовик с цистерной и залил проезжую часть
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Грузовик-цистерна опрокинулся на проезжую часть, снес легковую машину и залил дорогу на внутренней стороне 51-го км МКАД, после развязки с проспектом Генерала Дорохова. Информацию подтвердили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Автомашины получили механические повреждения. Подробности инцидента уточняются», — говорится в сообщении пресс-службы.

Об аварии в своем телеграм-канале также сообщил департамент транспорта Москвы. Жителей предупредили о затруднении движения в районе происшествия и посоветовали выбирать пути объезда.

В декабре 2022 года на 52-м км МКАД столкнулись семь автомобилей, сообщал столичный дептранс. После ДТП движение на участке оставалось только по одной из пяти полос, но позже дептранс сообщил о его возобновлении в полном объеме.

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новости ДТП МКАД Москва
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