В России пятый день подряд выявили более 10 тыс. случаев заражения COVID за сутки

В России пятый день подряд выявили более 10 тыс. случаев COVID за сутки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за сутки выявили более 12,3 тыс. новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это пятый день подряд, когда в стране фиксируют более 10 тыс. заражений.

«Выздоровело за сутки 6805 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 11 февраля 2023 года», — отметили в оперштабе.

За последние сутки от коронавируса умер 31 человек, число госпитализаций в России составило 689, что на 50,5% меньше, чем за предыдущий день. Количество госпитализаций увеличилось в восьми регионах, снизилось в 65 и осталось без изменений в 12 субъектах.

В Роспотребнадзоре 7 февраля предупредили, что эпидемия коронавируса в России усиливается. На этом фоне ведомство поручило территориальным органам продолжить противоэпидемические мероприятия.

На следующий день Роспотребнадзор сообщил, что рост числа заболевших COVID в стране наблюдается четыре недели подряд. При этом вводить ограничения пока не требуется, считают в ведомстве.