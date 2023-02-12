Посол заявил о работе по расширению военно-технического сотрудничества Москвы и Эр-Рияда

Посол оценил работу России и Саудовской Аравии в сфере энергетики и ВТС

Россия и Саудовская Аравия значительно активизировали работу по расширению военно-технического сотрудничества, заявил российский посол в Эр-Рияде Сергей Козлов в интервью «РИА Новости».

«В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству», — сказал Козлов.

По его мнению, Эр-Рияд занялся поиском новых партнеров из-за намерений США провести переоценку отношений с Саудовской Аравии, в том числе в военном аспекте. Российский дипломат напомнил, что в прошлом году Вашингтон был недоволен решением ОПЕК+ сократить добычу нефти.

При этом Эр-Рияд и Вашингтон, как отмечает Козлов, продолжают взаимодействовать в сфере военно-промышленного комплекса, несмотря на «трения и осложнения» в двусторонних отношениях.

Кроме того, посол назвал эффективным сотрудничество России и Саудовской Аравии в сфере энергетики и в рамках ОПЕК+. По его словам, действия крупнейших производителей нефти позволили стабилизировать рынки энергоресурсов и снизить негативные тенденции. «В текущей обстановке эта работа продолжает оставаться востребованной», — подчеркнул Козлов.

В октябре 2022 года ОПЕК+ (страны — члены организации и те, кто в нее не входит, в том числе Саудовская Аравия и Россия) договорились сократить с ноября добычу нефти на 2 млн барр. в сутки. По данным Reuters, такое предложение исходило от России на фоне падения нефтяных цен и сильной волатильности рынка.

После решения ОПЕК+ в Белом доме сказали, что США может пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Президент США Джо Байден заявил о разочаровании решением сократить квоты на добычу нефти и предупредил, что США изучают возможные ответные действия.