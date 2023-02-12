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AP узнало, что Россия «развеяла опасения» Судана по военной базе

AP: российские дипломаты «развеяли опасения» властей Судана по военно-морской базе

Власти Судана завершили пересмотр соглашения о размещении на своей территории военно-морской базы, ответив согласием. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух суданских чиновников.

«Они (российские дипломаты) развеяли все наши опасения. Военные согласились на сделку», — сказал один из чиновников Судана. Теперь сделка ожидает решения гражданского правительства и законодательного органа, которые должны ее ратифицировать прежде, чем она вступит в силу.

9 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Судан с визитом. Он провел встречу с председателем верховного совета республики Абдельфаттахом Бурханом и провел переговоры с исполняющим обязанности главы МИД Али Ас-Садиком Али. Дипломат обсудил с суданскими властями ближневосточную и африканскую повестку дня и российско-суданские отношения, в частности, доведя до сведения суданского руководства позицию России в урегулировании ситуации на Украине и вокруг нее в контексте военной операции.

16 ноября 2020 года президент Владимир Путин поручил Минобороны подписать с властями Судана соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Цель инициативы — «укрепление обороноспособности Российской Федерации и Республики Судан». Проект соглашения предполагает 25 лет действия и автоматическое продление на последующие 10-летние периоды, если ни у одной из сторон не возникнет возражений.

Имея базу на Красном море, Россия получит контроль над маршрутом через Суэцкий канал, по которому осуществляется порядка 10% всех мировых морских перевозок, отмечал в 2020 году в разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. С помощью этого Россия обеспечит постоянное присутствие в Индийском океане.

Теги
Персоны
Судан Россия Сергей Лавров военно-морская база

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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