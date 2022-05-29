В Судане отменили режим чрезвычайного положения

Суверенный совет Судана отменил режим чрезвычайного положения, которое власти ввели в октябре 2021 года, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление местных властей.

Решение принял командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Отмена необходима для «создания [благоприятной] атмосферы для политического диалога» в Судане, следует из документа.

Указ отменили на фоне беспорядков, которые начались в стране полгода назад. Причиной недовольства стало решение суданских военных распустить правительство. Осенью военные устроили государственный переворот и захватили власть в Судане.

Затем представители армии пришли в дом премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука в Хартуме и попытались заставить его публично поддержать государственный переворот. Когда тот отказался, его задержали и увезли в неизвестном направлении.

Через день Хамдук и его жена супругой вернулись в резиденцию. Ответственность за произошедшее взял на себя глава управляющего Суданом Суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.



К протестам в Судане призывал сам Хамдук. Он требовал, чтобы граждане вышли на улицы с мирными демонстрациями. Беспорядки в стране начались после его призывов, в результате погибли и пострадали несколько человек. В январе Хамдук подал в отставку и заявил, что стране необходим переходный процесс.