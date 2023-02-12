В Думе предложат ввести уголовное наказание за оскорбление Героев России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Друг Хабиба уступил в бою на турнире UFC после провала взвешивания Спорт, 06:16
Guardian узнал о тайных дискуссиях властей Британии о сближении с ЕС Политика, 06:04
НАТО заявило о нежелании Столтенберга в 4 раз продлевать срок полномочий Политика, 05:56
Власти США закрыли участок неба над Монтаной из-за деятельности Пентагона Политика, 05:27
AP узнало о подготовке в ООН резолюции об Украине к 24 февраля Политика, 04:50
В Думе предложат ввести уголовное наказание за оскорбление Героев России Политика, 04:50
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День святого Валентина Общество, 04:31
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Курорт Карловы Вары оказался под угрозой закрытия из-за оттока россиян Общество, 04:09
Telegraph узнала о планах выпуска британской военной техники на Украине Политика, 03:15
Полиция задержала 15 человек в Британии из-за протеста у отеля Общество, 03:00
ВОЗ назвала «очень высоким» риск распространения холеры в мире Общество, 02:24
Вооруженного мужчину задержали в Бельгии перед конкурсом красоты Общество, 02:12
WP узнала, что штаб Трампа скрыл выводы аналитиков о поражении на выборах Политика, 01:53
Минтранс Турции заявил о скором возобновлении работы аэропорта Хатай Общество, 01:44
Военная операция на Украине ,  
0 

В Думе предложат ввести уголовное наказание за оскорбление Героев России

В Госдуме предложат ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России и СССР

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза. О такой инициативе «РИА Новости» сообщил член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).

«Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», — заявил Хамзаев.

В качестве примера он рассказал о критике в адрес командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, которого, по словам Хамзаева, критикуют. «У Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в зоне специальной военной операции», — отметил парламентарий.

Хамзаев подчеркнул, что Мурадову вручал награду президент Владимир Путин, а премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал особую благодарность.

Мурадов стал руководителем объединенного стратегического командования войсками ВВО в октябре. На этом посту Мурадов сменил генерал-полковника Александра Чайко. С ноября 2020 года по мая 2021-го Мурадов командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Помимо звания Героя России, он имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а также орден Мужества.

Сейчас оскорбление может наказываться только в административном порядке. Ч. 1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) предусматривает максимальный штраф до 10 тыс. руб. для гражданского лица.

Читайте на РБК Pro
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Что поможет понять, что контрагент вас обманывает: 8 тревожных признаков
Может ли третья сторона оплатить экспортный контракт и какой валютой
Как быстро прогореть в отельном бизнесе: вредные советы
Теги
Рустам Мурадов Герой России оскорбление
Материалы по теме
Зам Бастрыкина возбудил дело против подполковника МВД за взятку чиновнику
Политика
Путин присвоил звание Героя России погибшему в ходе спецоперации старшине
Политика
Путин поручил провести мероприятия для молодежи с героями спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter