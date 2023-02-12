В Думе предложат ввести уголовное наказание за оскорбление Героев России

В Госдуме предложат ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России и СССР

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза. О такой инициативе «РИА Новости» сообщил член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).

«Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России», — заявил Хамзаев.

В качестве примера он рассказал о критике в адрес командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, которого, по словам Хамзаева, критикуют. «У Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в зоне специальной военной операции», — отметил парламентарий.

Хамзаев подчеркнул, что Мурадову вручал награду президент Владимир Путин, а премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал особую благодарность.

Мурадов стал руководителем объединенного стратегического командования войсками ВВО в октябре. На этом посту Мурадов сменил генерал-полковника Александра Чайко. С ноября 2020 года по мая 2021-го Мурадов командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Помимо звания Героя России, он имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, а также орден Мужества.

Сейчас оскорбление может наказываться только в административном порядке. Ч. 1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) предусматривает максимальный штраф до 10 тыс. руб. для гражданского лица.