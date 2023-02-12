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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Минтранс Турции заявил о скором возобновлении аэропорта Хатай

Минтранс Турции: аэропорт Хатай скоро возобновит работу после землетрясения

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявило о скором возобновлении работы аэропорта Хатай после серии землетрясений. Об этом сообщил министр Адиль Караисмаилоглу в своем Twitter.

«Мы завершили ремонтные работы в аэропорту Хатай, скоро он возобновит работу», — заявил министр.

6 февраля в 4:17 и около 13:30 в Турции произошли землетрясения с магнитудой 7,7 — самые крупные почти за последние 100 лет. 7 и 8 февраля подземные толчки повторились с меньшей магнитудой. Тогда аэропорт Хатай в городе Антакья прекратил обслуживать рейсы из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек. При этом в стране разыскивают 131 подозреваемого в нарушении строительства домов, разрушенных при подземных толчках. Специалисты обследовали более 171 тыс. зданий в десяти провинциях Турции, более 120 тыс. секций в 24,9 тыс. зданий разрушены, сильно повреждены или подлежат немедленному сносу, говорил министр градостроительства Марат Курум.

Помощь Турции предложили множество стран Евросоюза, НАТО и Ближнего Востока. Россия направила в страну 100 спасателей и два самолета Ил-76, первый борт вылетел вечером 6 февраля.

Теги
Турция Минтранс землетрясение
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