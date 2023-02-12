Шри-Ланка пожертвовала цейлонский чай Турции

Шри-Ланка пожертвовала пострадавшей от землетрясений Турции чай. Об этом сообщил МИД страны.

«Правительство Шри-Ланки <...> пожертвовало партию «Цейлонского чая» послу Турции в Коломбо для доставки пострадавшим от разрушительных землетрясений», — говорится в сообщении ведомства.

Землетрясения в Турции произошли 6 февраля — в 4:17 и около 13:30, магнитуда составила 7,7. утром следующего дня подземные толчки повторились с магнитудой 5,4. По последним данным от землетрясений погибли 24 617 человек, о чем заявил вице-президент республики Фуат Октай. Он добавил, что власти разыскивают более ста подозреваемых в нарушении правил строительства домов, которые обрушились во время стихийного бедствия.

После землетрясения, которое стало сильнейшим с 1939 года, к поиску пострадавших и ликвидации последствий землетрясений привлекли 166 тыс. человек. Это спасатели, военные, пожарные, полицейские, медики, волонтеры и сотрудники неправительственных организаций.

После стихийного бедствия в Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.