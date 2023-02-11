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Гладков сообщил об обстреле села в Шебекинском городском округе

Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе попало под обстрел со стороны украинских сил. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы — поврежден фасад и выбиты окна», — написал он.

Село Новая Таволжанка находится в 200 м к юго-западу от Шебекино и в 20 км к юго-востоку от Белгорода.

Шебекинский городской округ попадает под обстрел в четвертый раз за сутки. Ранее под огонь дважды попадал административный центр района — город Шебекино. При первом обстреле под удары попали кампус промышленного предприятия, три машины и остановка общественного транспорта. Ранения легкой и средней степени тяжести, по словам Гладкова, тогда получили три человека.

О втором обстреле губернатор сообщил через час после первого. Огонь по Шебекино, по его словам, открыли из реактивной системы залпового огня «Град».

Часть снарядов попала на территорию частного домовладения, повреждения получили фасад, кровля и окна, а также хозяйственные постройки. Еще один боеприпас попал в нежилое домовладение, которое Гладков назвал дачей. В результате там загорелся дом. Пострадавших при этом обстреле не было. Также под обстрел попадало село Муром, относящееся к Шебекинскому городскому округу.

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Гладков сообщил об обстреле села в Шебекинском городском округе
Гладков сообщил об обстреле села в Шебекинском городском округе

Теги
обстрел Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
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