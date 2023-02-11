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Илону Маску не хватило $6 млрд, чтобы снова стать богатейшим человеком

Маску не хватило $6 млрд, чтобы обогнать Арно и снова стать богатейшим человеком в мире
Tesla TSLA $195,56 -6,05% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Основателю компаний Testa и SpaceX Илону Маску не хватает чуть больше $6 млрд, чтобы вновь стать самым богатым человеком в мире. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, бизнесмен занимает второе место, уступая главе LVMH Бернару Арно. Состояние Маска сейчас составляет $179 млрд, а Арно — $185 млрд.

Как отмечает Business Insider, большая часть состояния Маска привязана к акциям компании Tesla, которые к закрытию рынка 10 февраля упали на 5%. В это же время акции LVMH, котируемые на бирже США, упали всего на 1,1%. Так разрыв между Маском и Арно увеличился на $3 млрд и достиг $6 млрд.

При этом состояние Маска в этом году увеличилось на $42 млрд против $23,4 млрд у Арно. Акции Tesla выросли на 60%, и, если тенденция сохранится, основатель SpaceX может обогнать главу LVMH. 

Маск впервые возглавил рейтинг самых богатых людей в мире по версии Forbes весной 2022 года, в то время его состояние составляло $219 млрд. Тогда он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса ($171 млрд). Арно на тот момент был на третьем месте со $158 млрд.

7 декабря Маск дважды за час терял лидерство в рейтинге Forbes, уступив его главе LVMH. Позже в том же месяце разрыв между ним и французским бизнесменом составил $11,8 млрд — Маск занял второе место с $176,8 млрд, а Арно — первое с $188,6 млрд.

Теги
Илон Маск Бернар Арно Tesla LVMH
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