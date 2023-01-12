Новым главой Cristian Dior стала дочь президента LVMH Бернара Арно

Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и самый богатый человек в мире (по версии Forbes и Bloomberg) Бернар Арно назначил свою дочь Дельфин руководителем модного дома Christian Dior Couture, сообщила пресс-служба группы.

«Дельфин Арно, которая с 2013 года отвечала в Louis Vuitton за контроль над всей производственной деятельностью <...> назначена президентом — генеральным директором Christian Dior Couture», — сказано в сообщении.

На этом посту Дельфин Арно сменила Пьетро Беккари, который возглавлял модный дом с 2018 года. Он стал президентом — генеральным директором Louis Vuitton, также входящего в группу. До Беккари Louis Vuitton в течение десяти лет возглавлял Майкл Берк. После перестановок он «будет работать непосредственно под началом Арно», сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что все кадровые изменения вступят в силу с 1 февраля.

Бернар Арно является богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg, издание оценивает его состояние в $178 млрд. Cамым богатым человеком в мире Арно также называет Forbes — его состояние по данным на 12 января журнал оценивает в $204 млрд.

Дельфин Арно — старшая из пяти детей бизнесмена, уточняет агентство.

Миллиардер уже назначал своих детей на руководящие посты в компаниях группы, пишет Bloomberg. Месяц назад сын Арно Антуан стал главным исполнительным директором и вице-председателем Christian Dior SE — холдинговой компании, через которую семья Арно контролирует LVMH.

Младшие сыновья Бернара Арно Александр, Фредерик и Жан также работают в LVMH, отмечает Bloomberg. Александр Арно уже два года отвечает за продукты и коммуникации в Tiffany, а Фредерик руководит компанией-производителем швейцарских часов Tag Heuer. Жан Арно, по данным агентства, развивает линейку часов в Louis Vuitton.