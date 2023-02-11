В Дании заявили об отсутствии мобильных госпиталей для Турции и Сирии из-за Украины

В Дании заявили об отсутствии теплых палаток для Турции из-за Украины

Дания не сможет отправить теплые палатки и мобильные госпитали пострадавшим в результате землетрясения Турции и Сирии, поскольку передала их Украине в начале боевых действий, заявил руководитель отдела логистики Датского агентства по чрезвычайным ситуациям Брайан Тесте Кристенсен, передает датская государственная телерадиокомпания.

Вместо них Дания отправляет более легкие варианты палаток. Они будут использоваться для размещения гуманитарных работников и их штабов, пояснил Кристенсен.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Разрушены оказались около 6,5 тыс. зданий.

По последним данным, в Турции погибли более 20,2 тыс. человек, пострадали свыше 80 тыс. Минздрав Сирии сообщал о гибели 1387 человек, еще 2166 человек погибли на неподконтрольных Дамаску территориях, передавало агентство Anadolu. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей.

Многие страны предложили помощь Турции и Сирии. Российские спасатели и врачи направились туда.