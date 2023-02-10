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На границе России и Казахстана произошло землетрясение

В Казахстане недалеко от границы с Россией произошло землетрясение
Фото: Вадим Ахметов / ТАСС
Фото: Вадим Ахметов / ТАСС

На границе Казахстана и России произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского МЧС. Оно произошло около 18:35 (15:35 мск).

По данным экспедиции, эпицентр землетрясения расположен в 928 км к северо-востоку от города Алма-Аты, неподалеку от границы между странами. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее 10 февраля в регионе произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,4 на глубине 20 км. Эпицентр находился в 113 км на юго-запад от Алма-Аты, на территории Киргизии.

6 февраля в Турции произошло крупнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7, позже стихийное бедствие повторилось. Толчки меньшей магнитуды фиксировались в следующие два дня. По последним данным, число погибших из-за землетрясения превысило 18 тыс. Также стихийное бедствие затронуло соседнюю Сирию, где погибли минимум 3508 человек, по данным Alghad.

В день первого землетрясения в Турции землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане, более чем в 600 км к западу от Алма-Аты.

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