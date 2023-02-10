Bloomberg узнал о просьбе Турции к России открыть погранпереходы в Сирию

Грузовики с гуманитарной помощью на пограничном переходе «Баб-эль-Хава» (Фото: Omar Al-Bam / Reuters)

Турция хочет получить от России разрешение на использование еще двух пограничных переходов, чтобы доставить помощь пострадавшим от землетрясения на северо-западе Сирии, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

Анкара ведет переговоры с Москвой, чтобы та разрешила международные поставки через турецкие пограничные переходы Онджупынар и Кобанбей в провинции Килис (на юго-востоке Турции), отмечает агентство.

На границе между Турцией и Сирией расположено 13 переходов. Сейчас действует один из них — «Баб-эль-Хава». 9 февраля ООН продлила резолюцию, которая позволяет использовать этот погранпереход через Турцию для доставки гуманитарных грузов в северо-западную Сирию. Первая колонна с гуманитарной помощью от Организации Объединенных Наций (ООН) пересекла границу в тот же день, однако, по данным Bloomberg, этой партии недостаточно, так как разрушения имеют слишком большой масштаб.

«Если Турция скажет, что это (открытие дополнительных погранпунктов. — РБК) необходимо, Россия не будет против этого, если это будет согласовано с Дамаском. Россия в этом году смягчила свою позицию в отношении мандата ООН на отправку помощи в Сирию», — сказала изданию московский эксперт по Ближнему Востоку Елена Супонина.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. В 2015-м Россия начала военную операцию в стране, ее активная фаза продолжалась до 2017 года, она велась против террористических формирований. В поддержку действующей власти выступают, в частности, Россия и Иран, а Турция предоставляет помощь сирийской оппозиции.

Россия, Турция и Иран создали «Астанинскую тройку» после переговоров в столице Казахстана в январе 2017 года. Ее целью объявлено урегулирование военного конфликта в Сирии. Страны-участницы регулярно проводят саммиты. В июле прошлого года российские власти использовали право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН о проекте резолюции о продлении механизма трансграничной помощи Сирии на год, так как, по мнению России, документ игнорировал интересы Дамаска, сказал заместитель постоянного представителя страны в ООН Дмитрий Полянский.

Совет Безопасности ООН решил начать трансграничные гуманитарные операции в Сирии в июле 2014 года на фоне военных действий в стране. Механизм позволял доставлять гуманитарную помощь в районы, которые заняты оппозицией, в обход правительства Асада.

Землетрясения в Турции и Сирии произошли 6 февраля. Количество погибших в Турции превысило 19 тыс. Издание Guardian сообщает о более 3,3 тыс. погибших в Сирии, не уточняя источник данных.