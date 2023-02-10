Путин назвал борьбу с неонацизмом одним из главных приоритетов дипломатии

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Защита прав россиян, их поддержка за рубежом, бескомпромиссная борьба с проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку являются безусловными приоритетами российской дипломатии.

Об этом заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам и ветеранам МИДа в День дипломатического работника. Оно опубликовано на сайте Кремля.

«В числе безусловных приоритетов остаются защита законных прав российских граждан и поддержка соотечественников за рубежом, бескомпромиссная борьба с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку», — говорится в поздравлении.

По словам Путина, российская дипломатия будет продолжать способствовать становлению «многополярного и демократического мироустройства», которое основано на равенстве, взаимном уважении и соблюдении общепризнанных норм международного права.

Президент также назвал главную тему в дипломатических отношениях на данный момент — дальнейшее наращивание взаимодействия с «ответственными международными партнерами».

2 февраля на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве в Волгограде, российский президент заявлял, что у России много друзей в мире, вопреки усилиям прозападной пропаганды. По его словам, они есть и на Американском континенте, в Северной Америке, в Европе».

Накануне Владимир Путин продлил на год срок госслужбы двум заместителям министра иностранных дел Сергея Лаврова — Михаилу Богданову и Александру Грушко. Распоряжение президента связано с тем, что оба дипломата уже превысили установленный предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе, который составляет 65 лет.