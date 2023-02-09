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Путин назвал Россию лучшей в мире страной

Владимир Путин: Россия — лучшая в мире страна, но в ней есть проблемы
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Россия — лучшая в мире страна, хотя в ней есть проблемы, над которыми нужно работать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Президент обратил внимание на слова гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова. «Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: «В других странах, лучших в мире…» — и дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна — это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто. Но, правда, нам есть над чем работать», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что для достижения результатов России необходимы высококвалифицированные специалисты.

Самой главной проблемой России Путин не раз называл уровень доходов населения. Президент причислял к первостепенным проблемам бедность и невысокое качество первичного звена здравоохранения, а также износ зданий школ.

В ноябре 2021 года он указал на демографическую проблему. Она, по словам Путина, приобрела «системообразующий экономический характер». Урегулирование этих вопросов президент называл первоочередной задачей властей.

Чтобы повысить доходы граждан, власти должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменить ее качества в долгосрочной перспективе, отмечал Путин. При этом российское руководство не будет прибегать к популизму, подчеркивал он.

Для решения оставшихся проблем следует нарастить темп изменений, говорил президент. По его словам, это касается экономики, социальной сферы, развития регионов и инфраструктуры, решения экологических проблем, а также цифровой трансформации страны. Там, где это возможно, следует «постоянно повышать планку, ставить более амбициозные цели и задачи», призывал глава государства.

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Владимир Путин

политик, президент России

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