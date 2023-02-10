Бренды, приложение и сайт книжной сети «Республика» выставили на торги

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Арбитражный суд Москвы признал ООО «Республика» банкротом, в связи с чем на торги выставили товарные знаки книжной сети, ее мобильные приложения и сайт. Это следует из опубликованной на портале Федресурса информации. Срок подачи заявок — 13 марта, 22 марта пройдут сами торги.

На торги одним лотом выставлены товарные знаки «Республика книг», «ipublica», «Айпублика», «Республика», «Respublica», дизайн-концепция «Made in Respublica» и концепция оформления бумажных пакетов. Также туда входят мобильное приложение для Android и интернет-сайт ООО «Республика». Стартовая цена превышает 53,5 млн руб.

Сеть книжных магазинов заявила о планах подать заявление о банкротстве в октябре 2020 года. Тогда компания сообщала, что денежный поток в условиях пандемии коронавируса не позволяет исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Тогда в «Республике» заявили, что пока не планируют закрывать магазины. За 2021 год убыток, по данным «РБК Компании», составил 233 млн руб.

Весной того же года сеть магазинов книг заявила о решении релоцировать все торговые объекты в Петербурге. Генеральный директор сети Анатолий Шутка сообщал, что планирует открыть в городе новые магазины после снятия ограничений, но этого не произошло.