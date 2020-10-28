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Пандемия коронавируса ,  
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Сеть книжных магазинов «Республика» собралась подать на банкротство

Сеть книжных магазинов «Республика» планирует подать заявление о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве ООО «Республика», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе рассказали, что после снятия ограничений руководство решило, что объемы продаж возвращаются в норму, однако в конечном итоге трафик стабилизировался на уровне 60% от показателей за тот же период в 2019 году. После объявления новых ограничительных мер он начал снижаться и уже не поднимался выше 50%.

При этом в компании заявили, что пока не планируют закрывать магазины. Они продолжат работу в обычном режиме.

РБК направил запрос основателю и владельцу сети «Республика» Вадиму Дымову.

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Проблемы из-за введения ограничительных мер для борьбы с заболеваемостью СOVID-19 у «Республики» начались еще весной 2020 года. Тогда компании пришлось закрыть все торговые точки в Санкт-Петербурге. После этого генеральный директор сети Анатолий Шутка сообщил, что планирует открыть в городе новые магазины после снятия ограничений, но этого так и не произошло. Сейчас в России открыты 12 офлайн-магазинов «Республика», все они находятся в Москве.

Ранее ИТ-компания «Эвотор» провела исследование, согласно которому книжные магазины в России потеряли порядка 22% прибыли в сравнении с 2019 годом. При этом самые большие потери пришлись на столичный книжный бизнес, там компании потеряли 32% выручки.

коронавирус Республика банкротство новости
Материалы по теме
Аналитики сообщили о потере московскими книжными трети выручки
Бизнес
Книжный фестиваль на Красной площади не стали отменять из-за COVID-19
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