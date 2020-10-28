Сеть книжных магазинов «Республика» собралась подать на банкротство

Сеть книжных магазинов «Республика» планирует подать заявление о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве ООО «Республика», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что после снятия ограничений руководство решило, что объемы продаж возвращаются в норму, однако в конечном итоге трафик стабилизировался на уровне 60% от показателей за тот же период в 2019 году. После объявления новых ограничительных мер он начал снижаться и уже не поднимался выше 50%.

При этом в компании заявили, что пока не планируют закрывать магазины. Они продолжат работу в обычном режиме.