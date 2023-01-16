В Думе предложили разрешить оплату услуг ЖКХ за счет маткапитала

Депутат Государственной Думы Яна Лантратова направила обращение в правительство с просьбой рассмотреть возможность разрешить оплачивать счета за коммунальные услуги с помощью материнского капитала, пишут «Известия».

Лантратова в обращении указала, что с декабря 2022 года произошло увеличение тарифов на услуги ЖКХ, предельный рост составил 9%. Это повышение сильно ударило по бедным слоям населения, в том числе многодетным семьям, считает депутат.

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», — заметила Лантратова.

По ее мнению, если семьям разрешат тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ, то это позволит им в течение нескольких лет использовать освободившиеся средства на другие нужды, касающиеся детей. Депутат добавила, что не для всех семей актуальна трата маткапитала на покупку жилья.

В правительстве «Известиям» сообщили, что получили обращение и рассмотрят его «в установленном порядке».

В 2023 году маткапитал на первого ребенка составляет 590 тыс. руб., на второго — почти 780 тыс. руб. В случае, если семья получила маткапитал за первенца, за второго полагается около 190 тыс. руб. Капитал можно потратить на: