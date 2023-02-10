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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Турции ребенка спасли из-под завалов через 90 часов после землетрясения

В Турции спасатели достали девочку из-под завалов спустя 90 часов после землетрясения

В Турции достали 10-летнюю девочку из-под завалов в Хатае спустя 90 часов после землетрясения, сообщает газета Türkiye.

Сотрудники службы спасения столичного муниципалитета Анталии разбирали завалы семь часов и спасли 10-летнюю девочку по имени Хилал Билги. Ее вынесли на носилках и отправили в больницу. По данным издания, девочка попросила спасателей дать ей молока сразу после того, как ее достали из-под обломков.

Yerelin Gündemi пишет, что спустя 32 часа разбора завалов спасатели увидели руку ребенка, которая была зажата бетонным блоком. Ее решили ампутировать, поскольку попытка поднять блок могла убить девочку. Родственники Хилал разрешили провести операцию. Мать, отец, а также трое братьев и сестер девочки погибли.

Кроме того, в Хатае спасатели достали из-под обломков жилого дома 45-летнюю Джанан Гечечи и ее ребенка, который родился 10 дней назад. Под обрушившимися конструкциями городской больницы Искендеруна спасатели также нашли живой Хатидже Карпуз.

Крупнейшее с 1939 года землетрясение в Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в юго-восточной части страны, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. За ним последовали еще несколько серий толчков, которые продолжались 7 февраля.

По последним данным, в результате землетрясений погибли 17 674 человек, еще 72 879 пострадали. В Килисе и Шанлыурфе поисково-спасательные работы уже завершены, заявил вице-президент страны Фуат Октай. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи со случившимся объявил в стране общенациональный траур, он продлится до 12 февраля.

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Землетрясения могли затронуть около 23 млн человек в Турции и соседней Сирии, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Сирии, которая граничит с юго-восточными турецкими провинциями, погибли минимум 3508 человек, сообщает Alghad.

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