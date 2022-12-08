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Общество ,  
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Представитель Киркорова опровергла госпитализацию его отца в реанимацию

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова опровергла информацию, что Бедрос Киркоров в реанимации
Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Сообщения о том, что артист Бедрос Киркоров находится в реанимации, не соответствуют действительности, заявила РБК Екатерина Успенская — пресс-секретарь его сына, певца Филиппа Киркорова.

«Он под наблюдением докторов в обыкновенной палате. Только что разговаривала с доктором. И Бедроса я слышала, он в отличном состоянии, [у него] активный, бодрый голос», — сказала Успенская.

7 декабря телеграм-канал «112» писал, что Бедросу Киркорову вызвали скорую в квартиру, после чего он был госпитализирован в одну из столичных больниц с пневмотораксом. Успенская уточнила, что у артиста подозрение на воспаление легких. 8 декабря телеграм-канал Mash сообщал, что отец артиста в реанимации, при этом его анализ на коронавирус дал отрицательный результат.

В этом году Бедрос Киркоров уже попадал в больницу: в апреле певца госпитализировали в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью.

Бедросу Киркорову 90 лет. Он родился в Болгарии, в начале 1960-х переехал в Советский Союз, поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными оркестрами. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012-м — народным.

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Филипп Киркоров отец реанимация новости
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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