Представитель Киркорова опровергла госпитализацию его отца в реанимацию

Бедрос Киркоров (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Сообщения о том, что артист Бедрос Киркоров находится в реанимации, не соответствуют действительности, заявила РБК Екатерина Успенская — пресс-секретарь его сына, певца Филиппа Киркорова.

«Он под наблюдением докторов в обыкновенной палате. Только что разговаривала с доктором. И Бедроса я слышала, он в отличном состоянии, [у него] активный, бодрый голос», — сказала Успенская.

7 декабря телеграм-канал «112» писал, что Бедросу Киркорову вызвали скорую в квартиру, после чего он был госпитализирован в одну из столичных больниц с пневмотораксом. Успенская уточнила, что у артиста подозрение на воспаление легких. 8 декабря телеграм-канал Mash сообщал, что отец артиста в реанимации, при этом его анализ на коронавирус дал отрицательный результат.

В этом году Бедрос Киркоров уже попадал в больницу: в апреле певца госпитализировали в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью.

Бедросу Киркорову 90 лет. Он родился в Болгарии, в начале 1960-х переехал в Советский Союз, поступил в ГИТИС. В СССР певец выступал с различными оркестрами. В 1992 году он стал заслуженным артистом России, в 2012-м — народным.