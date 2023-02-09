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Lindt начала ликвидацию российского юрлица

Швейцарский производитель шоколада Lindt начал ликвидацию российского юрлица
Фото: Manuel Geisser / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Manuel Geisser / imago-images.de / Global Look Press

Швейцарская компания-производитель шоколада и кондитерских изделий запустила процесс ликвидации российского юрлица ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». Запись об этом содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ликвидация началась 8 февраля, следует из базы данных. Ликвидатором российского подразделения значится Иванова Мария Сергеевна. Процедура должна завершиться к 30 января 2024 года.

Lindt & Sprüngli прекратила коммерческую деятельность в России в марте 2022 года — она закрыла свои магазины и перестала поставлять продукцию в страну. В августе группа компаний объявила о решении уйти с российского рынка.

Lindt & Sprüngli выпускала в России шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия под брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence и другими. В России у компании было открыто девять магазинов в торговых центрах и аутлетах в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Продукция продавалась и в собственном онлайн-магазине компании, а также в сетевых продуктовых магазинах.

В 2021 году выручка ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 99,6 млн руб., следует из данных СПАРК. Годом ранее компания получила чистый убыток в размере 61 млн руб.

Теги
шоколад ликвидация
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Производитель шоколада Lindt приостановил экспорт в Россию
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