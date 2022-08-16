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Швейцарский производитель шоколада Lindt уйдет с российского рынка

В Lindt & Sprüngli обещали поддержать сотрудников в связи с уходом с российского рынка. В марте компания приостановила поставки продукции в страну. Она в том числе выпускает конфеты под маркой Lindor
Фото: Joosep Martinson / Getty Images
Фото: Joosep Martinson / Getty Images

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli уйдет с российского рынка, сообщается на его сайте.

«После объявления 9 марта <...> о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местного законодательства», — говорится в сообщении.

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Фото:Matt Cardy / Getty Images

В марте Lindt & Sprüngli временно закрыла магазины в России и приостановила поставки продукции в страну. Компания выпускает шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия под брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence и другими.

Свою продукцию Lindt & Spruengli производит на 11 фабриках в Европе и США. В России у компании было открыто девять магазинов в торговых центрах и аутлетах в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Продукция также представлена в собственном онлайн-магазине компании и в торговых сетях.

По данным СПАРК, в 2021 году выручка составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 99,6 млн руб. (годом ранее компания получила чистый убыток 61 млн руб.).

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