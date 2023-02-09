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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о двух сбитых украинских военных самолетах

Минобороны: за сутки российские силы сбили украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

За прошедшие сутки в зоне военной спецоперации на Украине уничтожены два украинских военных самолета, сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.

Российские силы ПВО сбили Су-25 воздушных сил Украины в районе Херсона. Российские военные летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Новопавловки в Донецкой народной республике, уточнили в ведомстве.

Всего с начала боевых действий 24 февраля 2022 года, по данным Минобороны, украинская военная авиация потеряла 384 самолета и 306 вертолетов.

Украинские власти добиваются начала поставок истребителей с Запада для своих ВВС.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце января сообщил, что будет добиваться поставок дальнобойных ракет и самолетов. «Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. <...> Мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача», — сказал он тогда.

Западные страны пока не дали положительного ответа на эти запросы. Однако в течение долгого времени они отказывались поставлять на Украину и танки, но 25 января США и Германия в один день объявили о решении предоставить украинской армии американские Abrams и немецкие Leopard 2.

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Теги
Минобороны истребитель ПВО
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