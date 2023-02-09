Посол в Анкаре заявил о росте поставок турецких вооружений Украине

Алексей Ерхов (Фото: Altan Gocher / NurPhoto / ZUMA Press / ТАСС)

Турция наращивает поставки вооружений на Украину, причем их список расширяется, заявил в интервью «РИА Новости» чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами», — сказал он.

В январе уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова попросила председателя парламента Турции Мустафу Шентопа прекратить поставки оружия Украине.



«Прозвучали очень важные слова о необходимости прекращения огня. Оно является необходимым условием для предотвращения нарушений прав человека, прежде всего права на жизнь. Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации», — сообщила Москалькова.

10 января журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что Турция в ноябре поставила Украине кассетные боеприпасы. По данным издания, речь идет о боеприпасах, изготовленных во время холодной войны по соглашению с США. Они предназначены для уничтожения техники, а Вашингтон не может их экспортировать из-за «высокого уровня брака».



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что говорить о достоверности таких публикаций сложно, но Москва следит за развитием ситуации. Россия в курсе поставок Украине турецких дронов Bayraktar, отметил Песков. Он напомнил, что у Анкары есть обязательства перед НАТО и в рамках собственных двусторонних отношений.



«Но одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы», — заявил представитель Кремля.



Российские власти критикуют поставки Украине вооружений и считают, что такие действия затягивают конфликт. В Кремле утверждают, что военная помощь Киеву не помешает Москве выполнить задачи спецоперации.