Партия Шольца узнала о тревоге немцев из-за просьб Украины об авиации

В партии Шольца заявили о беспокойстве немцев из-за «скатывания» в конфликт на Украине

Многие граждане Германии беспокоятся, что Берлин, оказывая военную помощь Украине, «медленно скатывается» к участию в конфликте на Украине, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в интервью Funke. Его слова приводит газета Stern.

По словам Клингбайля, население Германии все меньше принимает, когда власти «обсуждают поставки основных боевых танков сразу после бронетранспортеров, а затем сразу же об истребителях».

Материал дополняется