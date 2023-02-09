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Польский генерал заявил об отсутствии у ВСУ сил для контрнаступления

Экс-заминистра обороны Польши Скшипчак: у Украины нет сил и средств для контрнаступления

Вооруженные силы Украины способны остановить наступление российских сил, однако у них нет сил и средств для контрнаступления, заявил бывший командующий сухопутными силами Польши и экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак, передает газета Wiadomości.

По его мнению, ВСУ смогут остановить наступление, так как «у них готова оборона», кроме того, они, вероятно, предвидели само наступление и его направления.

«Некоторые говорят, что они [украинские военные] должны контратаковать. Между тем у украинцев нет сил и средств для контрнаступления», — заявил Скшипчак.

В середине января Скшипчак прогнозировал, что Россия может начать свое новое полномасштабное наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска (с северо-востока) и двинуться на юг Украины. По мнению военного, Россия «может ударить по Украине» именно с этого направления, а далее продвигаться на юг вдоль реки Ворскла в сторону Харькова. «При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр. Они могут попытаться соединить свои силы по этому направлению с теми, которые сейчас воюют на востоке в районе Бахмута и Соледара», — отметил Скшипчак.

Ранее о том, что боевые действия могут активизироваться к весне, говорил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия в марте будут «самыми жаркими», а весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление».

Теги
Польша Украина контрнаступление Военная операция на Украине
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