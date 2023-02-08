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Канцлер Австрии призвал построить на границах ЕС стены от мигрантов

Канцлер Австрии Нехаммер призвал построить стены на границах ЕС для защиты от мигрантов
Карл Нехаммер
Карл Нехаммер (Фото: Martin Juen / Global Look Press)

На границе Евросоюза необходимо построить стены и ограждения, чтобы обезопасить его от нелегальной миграции. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Bild.

«Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ. <...> Это означает заборы, стены и все, что с ними связано», — сказал канцлер.

Европейский союз, по словам Нехаммера, переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать необходимо четко и быстро. Защиту внешних границ ЕС он назвал «необходимостью, а не желанием».

Ожидается, что лидеры стран ЕС будут обсуждать в том числе миграционную политику на саммите в Брюсселе 9–10 февраля, пишет издание.

В 2022 году ЕС столкнулся с наплывом беженцев на фоне российской военной операции на Украине. По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, к 6 февраля в Европе проживали более 8 млн уехавших из страны украинцев. Из них больше 4,8 млн запросили убежище или другую защиту в рамках госпрограмм. Больше всего беженцев с начала боевых действий прибыло в Россию — 2,8 млн.

Среди европейских стран наибольшее количество украинцев приняла Польша (1,5 млн). В Австрии, по информации управления, к 30 января находились 92,4 тыс. украинских беженцев.

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В конце января верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди призвал ЕС готовиться к приему новой волны беженцев с Украины. Люди хотят укрыться в безопасном месте каждый раз, когда «боевые действия усиливаются», поэтому Евросоюз должен к этому подготовиться, говорил он.

В 2015 году ЕС столкнулся с миграционным кризисом из-за притока сирийских беженцев. В 2021 году премьер Греции Кириакос Мицотакис, канцлер Австрии Себастьян Курц и политики из других европейских стран предупредили об угрозе возникновения нового кризиса из-за наплыва беженцев из Афганистана. В августе 2021 года после вывода войск США в этой стране произошел переворот, и к власти пришло движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен помочь афганцам.

Теги
мигранты нелегальная миграция Карл Нехаммер Австрия
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ООН призвала Европу готовиться к новой волне беженцев с Украины
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