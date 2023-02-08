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Власти Турции пригрозили наказаниями из-за массовых обрушений домов

Глава Минюста Турции Бекир Боздаг пригрозил наказаниями из-за массовых обрушений домов
Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images
Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images

Все ответственные лица, чья халатность могла привести к обрушению зданий в Турции, понесут наказание, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг, передает телеканал TRT Haber.

«Те, кто проявил халатность, будут привлечены к ответственности. Никто не останется безнаказанным за свои проступки», — сказал министр.

Крупнейшие в Турции землетрясения за последние 100 лет произошли 6 февраля на юге страны. Последствия толчков коснулись десяти провинций. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в Турции в результате землетрясений превысило 8,5 тыс., раненых — 49,1 тыс. Обрушилось более 6,4 тыс. зданий.

Эрдоган пообещал, что в течение одного года пострадавшим построят новые дома. По его словам, власти договорились с отелями Антальи, Аланьи и Мерсина о размещении граждан, которые лишились жилья.

Власти Турции пригрозили наказаниями из-за массовых обрушений домов
Власти Турции пригрозили наказаниями из-за массовых обрушений домов

 

Теги
Турция Минюст землетрясение обрушение дома
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