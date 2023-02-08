Банки Грузии предупредили о просьбах снять переведенные из России деньги

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 75,91 (-0,13) Инвестиции, 07 фев, 15:53 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 70,89 (+0,29) Инвестиции, 07 фев, 15:53
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:30
В Пентагоне опровергли причастность США ко взрывам на «Северных потоках» Политика, 18:30
Путин призвал добиваться результатов в науке вместо подмены задач Политика, 18:21
Риелторы зафиксировали нетипично высокий для зимы спрос на жилье в Москве Недвижимость, 18:15
Карл III встретился с Зеленским Политика, 18:12
Лауреат Пулитцера написал о подрыве «Северных потоков» диверсантами США Политика, 18:11
Зеленский встретится с Макроном и Шольцем в Париже Политика, 18:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:09
Илон Маск опубликовал в Twitter обычную точку и собрал 36 млн просмотров Life, 18:06
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 18:04
Крупнейшее за десятки лет землетрясение в Турции и Сирии. Главное Общество, 18:02
Власти Турции пригрозили наказаниями из-за массовых обрушений домов Общество, 18:01
Мосбиржа призвала инвесторов к осторожности на фоне высокой волатильности Инвестиции, 17:58
Стамбульская биржа приостановила торги до 14 февраля Инвестиции, 17:53
Финансы ,  
0 

Банки Грузии предупредили о просьбах снять переведенные из России деньги

Банки Грузии предупредили об ответственности за незаконные переводы средств из России
Тбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия (Фото: Alexander Farnsworth / Global Look Press )

Неизвестные стали просить клиентов грузинских банков снять перечисленные им из России средства в обмен на определенную компенсацию, сообщила Ассоциация банков Грузии (АБГ) в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

АБГ сообщает, что «неизвестные лица» связываются с клиентами банков Грузии и сообщают, что переведут им деньги, которые надо будет снять в обмен на некое вознаграждение.

Такие действия в Грузии считаются незаконными, поэтому клиентов банков, которые сотрудничают с такими людьми, могут привлечь к ответственности, предупредили в ассоциации. Банковский счет, который использовался для транзакций, могут закрыть.

Кроме того, подобные операции ставят под угрозу сохранность банковских и персональных данных клиентов грузинских банков, считают в организации. После их получения мошенники могут попытаться похитить средства владельцев счетов, предупредили специалисты.

По оценке Нацбанка Грузии, за весь 2022 год россияне перевели в страну более половины всех средств, поступивших из-за рубежа. Это около $2 млрд 67 млн, следует из статистики. Из них $1,1 млрд поступили в страну в период с сентября по декабрь.

Грузия стала одним из самых популярных направлений среди россиян, уезжавших из России после начала военной операции на Украине. Через несколько дней после ее начала, 21 сентября на единственном наземном КПП на российско-грузинской границе «Верхний Ларс» образовались очереди из машин. Ежедневно границу пересекало порядка 10 тыс. автомобилей.

Читайте на РБК Pro
Как эмбарго на нефтепродукты отразится на компаниях из России
Эра копеечных штрафов за утечку персональных данных прошла. Что дальше
Без стратегического преимущества нишу не занять. Вот как его выделить
Дискомфорт от важных дел: почему люди отвлекаются каждые пять минут

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что с 21 сентября в страну въехали более 700 тыс. россиян. Примерно 100 тыс. из них остались в республике, а 600 тыс. уехали, уточняла она.

Теги
Грузия Денежные переводы Банки мошенники
Материалы по теме
«Тинькофф» объяснил трудности с переводами в Грузию
Финансы
Россияне за год отправили в Грузию половину суммы всех переводов
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter