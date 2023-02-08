Банки Грузии предупредили о просьбах снять переведенные из России деньги

Банки Грузии предупредили об ответственности за незаконные переводы средств из России

Тбилиси, Грузия (Фото: Alexander Farnsworth / Global Look Press )

Неизвестные стали просить клиентов грузинских банков снять перечисленные им из России средства в обмен на определенную компенсацию, сообщила Ассоциация банков Грузии (АБГ) в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

АБГ сообщает, что «неизвестные лица» связываются с клиентами банков Грузии и сообщают, что переведут им деньги, которые надо будет снять в обмен на некое вознаграждение.

Такие действия в Грузии считаются незаконными, поэтому клиентов банков, которые сотрудничают с такими людьми, могут привлечь к ответственности, предупредили в ассоциации. Банковский счет, который использовался для транзакций, могут закрыть.

Кроме того, подобные операции ставят под угрозу сохранность банковских и персональных данных клиентов грузинских банков, считают в организации. После их получения мошенники могут попытаться похитить средства владельцев счетов, предупредили специалисты.

По оценке Нацбанка Грузии, за весь 2022 год россияне перевели в страну более половины всех средств, поступивших из-за рубежа. Это около $2 млрд 67 млн, следует из статистики. Из них $1,1 млрд поступили в страну в период с сентября по декабрь.

Грузия стала одним из самых популярных направлений среди россиян, уезжавших из России после начала военной операции на Украине. Через несколько дней после ее начала, 21 сентября на единственном наземном КПП на российско-грузинской границе «Верхний Ларс» образовались очереди из машин. Ежедневно границу пересекало порядка 10 тыс. автомобилей.

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что с 21 сентября в страну въехали более 700 тыс. россиян. Примерно 100 тыс. из них остались в республике, а 600 тыс. уехали, уточняла она.